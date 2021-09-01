Mark Rutte: Afganların Türkiye'den başka kalabileceği ülkeler var

Yeni sığınmacı krizi istemeyen Avrupa, Afgan sığınmacıların bölge ülkelerinde kalmasını öneriyor. Hollanda Başbakanı Rutte, Afganlar için Türkiye'nin dışında ülkelerin olduğunu söyledi.

Afgan sığınmacıları topraklarında barındırmak istemeyen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Hollanda Başbakan Mark Rutte, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi, gündeminde Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen Afganlar vardı.

"TÜRKİYE ZATEN SURİYELİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Afganistan'da Hollanda için çalışanlar dışında az sayıda Afgan mülteci kabul edeceklerini belirten Rutte, söz konusu sığınmacıların bölgede ağırlanması gerektiğini savundu.

Rutte, "Türkiye, halihazırda milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bölgede Afganların kalabileceği başka ülkeler de var." dedi.

AB: AFGANLAR BÖLGE ÜLKELERİNDE KALSIN

Brüksel, 2015'te yaşanan sığınmacı krizine benzer bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyor. AB'nin hedefi, Afganları bölgedeki ülkelerde tutmak. Türkiye ise yeni göçmen ağırlama konusunda tavrını baştan belli etmiş durumda.

ERDOĞAN: İLAVE GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşmesinde "Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz." ifadesiyle net tavır koydu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Alman mevkidaşı Heiko Mass ile Antalya'da görüşmesinden sonra "Artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir. Göç akınından Avrupa dahil herkes etkilenir." diye konuştu.

RUTTE: YENİ KRİZİ ÖNLEMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Olası yeni sığınmacı krizi konusunda Avrupa'nın endişeli olduğunu dile getiren Hollanda Başbakanı Rutte, "Herkes bunu önlemek için uğraşıyor." ifadesini kullandı.