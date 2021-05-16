Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
406.276
-3.26%
EXEN Coin
37.79
5.20%
17ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 17 C

    ABD'deki kavgada saldırgan kıymayla saldırdı

    ABD'de bir markette çıkan kavgada kıyma silah olarak kullanıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 07:01
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 07:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'deki kavgada saldırgan kıymayla saldırdı

    ABD’nin Ohio eyaletinde bir markette iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Kavgada 25 yaşındaki kadın, diğer kadının suratına 5 kilogram ağırlığındaki kıyma ile vurdu.

    Güney Euclid Polis Teşkilatı'nın açıklamasına göre saldırıya uğrayan kadının, kavgadan önce zanlı hakkında mahkeme aracılığı ile uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

    SALDIRGANIN KIZI BAŞKA AİLENİN GÖZETİMİNE VERİLDİ

    Bu karardan sonra markette karşılaştıklarında saldırganın diğer kadını ve 7 yaşındaki kızını dövmekle tehdit etti.

    Bu kavga sonrası gözaltına alınan saldırganın 5 yaşındaki kızı geçici olarak başka bir ailenin gözetimine verildi.

    ABD deki kavgada saldırgan kıymayla saldırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir