ABD'deki kavgada saldırgan kıymayla saldırdı

ABD'de bir markette çıkan kavgada kıyma silah olarak kullanıldı.

ABD’nin Ohio eyaletinde bir markette iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 25 yaşındaki kadın, diğer kadının suratına 5 kilogram ağırlığındaki kıyma ile vurdu.

Güney Euclid Polis Teşkilatı'nın açıklamasına göre saldırıya uğrayan kadının, kavgadan önce zanlı hakkında mahkeme aracılığı ile uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

SALDIRGANIN KIZI BAŞKA AİLENİN GÖZETİMİNE VERİLDİ

Bu karardan sonra markette karşılaştıklarında saldırganın diğer kadını ve 7 yaşındaki kızını dövmekle tehdit etti.

Bu kavga sonrası gözaltına alınan saldırganın 5 yaşındaki kızı geçici olarak başka bir ailenin gözetimine verildi.



