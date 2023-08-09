Fransa’nın Marsilya şehrindeki Saint-Charles İstasyonu’nda temizlik görevlilerinin grevi sürüyor.
Çalışanların 1 haftadır grevde olması nedeniyle 1848 yılında açılan tarihi istasyonun birçok noktasında çöp kutuları doldu, taştı.
Çöpler etrafa saçıldı
Çöpler, kısa süre sonra etrafa saçıldı.
Kokudan durulmayan bölgenin kalabalık oluşu da dikkatlerden kaçmadı.
Kötü çalışma koşulları var
31 Temmuz’da iş bırakan temizlik şirketi çalışanları, geciken maaş ödemeleri ve kötü çalışma koşulları için mücadele ettiklerini söyledi.
"Bize zam yapın demiyoruz"
Sendika Sözcüsü Kamel Djeffel, “Bugün bize zam yapın demiyoruz, maaşlarımızı ödeyin.” dedi.
Maaşlar azaltıldı
Birkaç ay önce Saint-Charles İstasyonu’nda 30 çalışanın ve Marsilya metrosundaki 80 çalışanın maaşları belirli oranlarda azaltılmıştı.
Bu duruma tepki gösteren ve düzenli maaş ödemelerini alamayan işçiler, grev yapma kararı almıştı.