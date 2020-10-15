Maske takmayanlara ‘orta parmak’ gösterilen afiş

Almanya’nın başkenti Berlin’in turizm ofisi, ‘yaşlı bir kadının maske takmayı reddedenlere orta parmağını gösterdiği’ bir kampanya afişi hazırladı. Afişte, “korona kurallarına uyuyoruz” yazıyor.

Berlin Senatosu’yla ortak çalışma yürüten turizm ofisi Visit Berlin, afişle yaşlıların sağlığını korumanın önemine vurgu yapmak istendiğini açıkladı.

Visit Berlin’in sözcüsü Christian Tänzler dün, yerel bir gazetede yayımlanan kampanya afişiyle ilgili BBC’ye şunları söyledi:

“Çoğu Berlinli ve misafirlerimiz corona kurallarına uyuyor. Ancak bazıları uymuyor. Bu insanlar yaşlılarımızı ve risk altındaki grubun hayatını tehlikeye atıyor. Bu soruna dikkat çekmek istedik ve bu nedenle böyle provokatif bir motifi seçtik.”

AFİŞİ BEĞENEN DE OLDU TEPKİ GÖSTERENDE

Berlin’in Tagesspiegel gazetesinin yayın yönetmeni Lorenz Maroldt, afişi beğenmediğini belirterek, “Bence afiş, senatonun işlemeyen korona politikaları olmasaydı işe yarardı. Senato, herhalde etkili, katı, net kurallar uygulamak yerine insanları incitmenin daha başarılı bir yöntem olduğunu düşünüyor.” dedi.

Visit Berlin’in sözcüsü, bunun ‘kasıtlı olarak’ yapıldığını açıkladı.

Tänzler, “Biz belirli kişileri hedef aldık. Maske takamayanlar arasında incittiklerimiz olduysa özür dileriz.” dedi.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Almanya’da, her eyalet kendi kurallarını belirliyor. Çoğu alışveriş merkezlerinde, mağazalarda toplu ulaşımda maske takmak zorunlu.

Berlin’de de bunların dışında hastane, havalimanları gibi yerlerde birçok alanda maske takılması gerekiyor.