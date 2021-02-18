Euro
8.4101
0.22%
Dolar
6.9562
-0.14%
Altın
399.82
0.58%
Borsa
1.559
1.21%
Bitcoin
361.999
0.58%
EXEN Coin
17.17
1.77%
2ºC
İstanbul
Yağmur 2 C
    Maske takmayı unutan Angela Merkel, paniğe kapıldı

    Maske takmayı unutan Angela Merkel, paniğe kapıldı

    Alman başbakanın, maskesiz olduğunu fark ettiği anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 12:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Almanya Parlamentosu'na gelen Başbakan Angela Merkel, kendisi için ayrılan yere maskesiz oturdu.

    MASKE TAKMAYI UNUTTU

    Masasına yerleşmeye çalışan Merkel, bir süre sonra maske takmadığını fark edip yerinden fırladı.

    Merkel'in telaşlı halleri kameraya yansıdı. Kürsüye gidip buradan aldığı maskeyi takan Alman başbakanın gülümsediği görüldü.

    Maske takmayı unutan Angela Merkel, paniğe kapıldı ViDEO

    SALGIN BİLANÇOSU

    Almanya'da şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 2.3 milyonu aşkın vaka ve 67 binden fazla ölüm yaşandı.

    Maske takmayı unutan Angela Merkel, paniğe kapıldı #1

    Maske takmayı unutan Angela Merkel, paniğe kapıldı #2

    Maske takmayı unutan Angela Merkel, paniğe kapıldı #3

    Maske takmayı unutan Angela Merkel, paniğe kapıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir