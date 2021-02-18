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- Maske takmayı unutan Angela Merkel, paniğe kapıldı
Maske takmayı unutan Angela Merkel, paniğe kapıldı
Alman başbakanın, maskesiz olduğunu fark ettiği anlar kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 12:20
- Güncelleme : 18.02.2021 - 12:33
Almanya Parlamentosu'na gelen Başbakan Angela Merkel, kendisi için ayrılan yere maskesiz oturdu.
MASKE TAKMAYI UNUTTU
Masasına yerleşmeye çalışan Merkel, bir süre sonra maske takmadığını fark edip yerinden fırladı.
Merkel'in telaşlı halleri kameraya yansıdı. Kürsüye gidip buradan aldığı maskeyi takan Alman başbakanın gülümsediği görüldü.
Maske takmayı unutan Angela Merkel, paniğe kapıldı ViDEO
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