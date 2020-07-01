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    Maske uyarısı yapan mesai arkadaşını darbetti

    Hindistan’ın Nellore adlı şehrindeki turizm acentesinde çalışan bir personel, maske takmayan mesai arkadaşıyla arasında kavga çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.07.2020 - 11:37
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    Maske uyarısı yapan mesai arkadaşını darbetti #1

    Hindistan’ın Nellore adlı şehrindeki bir turizm acentesinde çalışan Checuri Usharani adlı kişi, mesai arkadaşı Bhaskar Rao’yu maske takması konusunda uyardı.

    Uyarıya sinirlenen Rao, bir sandalyenin kolunu kırarak Usharani'nin üzerine yürüdü.

    O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Maske uyarısı yapan mesai arkadaşını darbetti ViDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İki personelin kavgasını ayırmak için ofisteki diğer çalışanlar araya girdi. Aldığı darbelerle ayakta zor duran Usharani tedavisi için hastaneye kaldırılırken, mesai arkadaşını darbeden Rao, polis tarafından gözalaltına alındı.

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