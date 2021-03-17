Matt Hancock: Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı güvenli

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, aşıyla ilgili iddiaların ardından açıklama yaptı.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımı, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere 24 ülkede durduruldu.

Dünya Sağlık Örgütü, aşıyla ilgili "Kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşı" açıklamasını yaparken, Avrupa İlaç Ajansı, "Aşının faydaları risklerinden fazla" dedi.

"FIRSAT BULUR BULMAZ AŞIYI YAPTIRIN"

AstraZeneca ise iddialara ilişkin kanıtlara ulaşamadıklarını belirtirken, son açıklama Londra yönetiminden geldi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, söz konusu aşının güvenli olduğunu söyledi.

Bakan Hancock, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, insanlardan "düzenleyicileri dinlemelerini" ve "fırsat bulur bulmaz aşıyı yaptırmalarını" istedi.

"HAYAT KURTARIYOR"

Hancock, "Bu aşıların etkilerini her zaman gözden geçiriyoruz ve Oxford-AstraZeneca aşısının şu anda Birleşik Krallık'ta hayat kurtardığını biliyoruz. Bu yüzden sizi ararlarsa aşı yaptırın." dedi.

Avrupa'daki aşının kullanımının durdurulmasından sonra insanların aşıyı reddettiğine dair kanıt olup olmadığı sorulan Sağlık Bakanı, "her gün çok sayıda aşı yaptıran insan olduğunu" ve "aşı yaptırma hevesinin inanılmaz derecede güçlü olduğunu" ifade etti.

Başbakan Boris Johnson hükümeti de aşıyı savunarak, Johnson'ın sırası geldiğinde aşıyı yaptırmaktan memnuniyet duyacağını bildirdi.