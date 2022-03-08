Matteo Salvini, Ukraynalı mültecilere yardım sözü verdi

Göçmen karşıtı siyasetçi, daha önce izlediği politikada geri adım attı. Salvini, Ukraynalı mültecileri İtalya'ya getirmenin yollarını arıyor.

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, göçmenlere yönelik tutumunu değiştirmeye başladı.

Daha önce İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde göçmenleri denizde alıkoyduğu gerekçesiyle mahkemelik olmuştu.

GÖÇMEN KARŞITI SİYASETÇİDEN U DÖNÜŞÜ

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Salvini, Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine yaşanan göç akınının ardından farklı bir tutum izlemeye karar verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı Avrupa'daki destekçilerinden Salvini, Ukrayna'yı terk eden mültecilere yardım sözü verdi.

UKRAYNALILARI İTALYA'YA GETİRMENİN YOLLARINI ARIYOR

Salvini, yaptığı açıklamada, mültecilerle ilgilenmenin ve bunların bir kısmını İtalya'ya getirmenin yollarını görüşmek üzere İtalyan iş dünyası ve Vatikan temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi.

İtalyan siyasetçi, "Özellikle yetimler ve engelliler olmak üzere, bu aileler için İtalya'da yardımın koordine edilmesine, seyahat ve konaklama organizasyonuna yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler'e göre, çatışmalar ve bombardıman nedeniyle 1,7 milyondan fazla sivil, Ukrayna'dan ayrılarak komşu ülkelere geçti.

GÖÇMEN KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Salvini, ulusal birlik koalisyonunun bir parçası olan aşırı sağcı Lig Partisi'ne başkanlık ediyor, ancak hükümette bulunmuyor.

Matteo Salvini, 2018-19'da İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı süreçte, "ülkenin sınırlarını korumak zorunda olduğu" gerekçesiyle göçmen teknelerinin İtalya'ya yanaşmasını defalarca engelledi.