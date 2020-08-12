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    Mauritius'ta halk sızan petrol için seferber oldu

    Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Mauritius'da halk, karaya oturan yük gemisinden sızan petrolün yayılmasını engellemek için saçını bağışlıyor.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 16:23
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    Mauritius'ta halk sızan petrol için seferber oldu

    25 Temmuz 2020'de Afrika'ya bağlı Mauritius Adası'nda mercan resifinin üzerinden geçerken karaya oturan Japon yük gemisinden, yüzlerce ton petrol okyanusa yayıldı.

    Temizlik çalışmalarının sürdüğü bölgede halk, deniz canlılarını koruyabilmek için seferber oldu.

    ADA HALKI SAÇLARINI BAĞIŞLADI

    Ada halkı, petrolün yayılmaması için saçlarını keserek setler oluşturmaya başladı.

    Yağı emen saçların, petrolü tutarak yayılmasını engellediği belirtildi. Saç bağışlama kampanyasının başlatıldığı ülkede temizlik çalışmalarına dalış merkezleri çalışanları, balıkçılar ve halkın çoğunluğu da katıldı.

    Dünyaca ünlü çevre örgütü Greenpeace, petrol sızıntısının Mauritius'un gördüğü en kötü ekolojik krizlerden biri olabileceğini açıkladı.

    Mauritius ta halk sızan petrol için seferber oldu #1

    Mauritius ta halk sızan petrol için seferber oldu #2

    Mauritius ta halk sızan petrol için seferber oldu #3

    Mauritius ta halk sızan petrol için seferber oldu #4

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