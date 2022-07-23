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    Maymun Çiçeği salgını için acil durum ilanı

    Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 17:50
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    Maymun Çiçeği salgını için acil durum ilanı

    Dünya genelinde maymun çiçeği vakaları giderek artıyor.

    Son açıklanan vaka sayılarına göre; 65 ülkede görülen virüs toplamda 15 bin 600'e ulaştı.

    Vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgını küresel acil durum ilan ettiğini duyurdu.

    ABD'de çocuklarda görüldü

    Türkiye'de ise ilk vaka 30 Haziran tarihinde duyuruldu.

    ABD'de çocuklarda görülen maymun çiçeği vakası korkuya eden noldu.

    Koronavirüsle sıkça kıyaslanan maymun çiçeği virüsünün yakın temasla bulaştığı biliniyor.

    5 can kaybı yaşandı

    Şu ana kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı açıklanırken ölümlerin Afrika'da yaşandığı belirtildi.

    Maymun Çiçeği salgını için acil durum ilanı #1


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