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Maymun Çiçeği salgını için acil durum ilanı
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti.
- Haber Merkezi
- 23.07.2022 - 17:19
- Güncelleme : 23.07.2022 - 17:50
Dünya genelinde maymun çiçeği vakaları giderek artıyor.
Son açıklanan vaka sayılarına göre; 65 ülkede görülen virüs toplamda 15 bin 600'e ulaştı.
Vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgını küresel acil durum ilan ettiğini duyurdu.
ABD'de çocuklarda görüldü
Türkiye'de ise ilk vaka 30 Haziran tarihinde duyuruldu.
ABD'de çocuklarda görülen maymun çiçeği vakası korkuya eden noldu.
Koronavirüsle sıkça kıyaslanan maymun çiçeği virüsünün yakın temasla bulaştığı biliniyor.
5 can kaybı yaşandı
Şu ana kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı açıklanırken ölümlerin Afrika'da yaşandığı belirtildi.