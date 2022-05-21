Maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülkeler

Afrika kökenli olan maymun çiçeği virüsü, dünyada yayılmaya devam ediyor. İlk vaka 7 Mayıs tarihinde İngiltere'de görülürken, İspanya'da ise toplam 21 vaka tespit edildi.

2020 yılında hayatımıza giren koroavirüs, aşılar sayesinde baş edilebilir bir seviyeye geldi.

Ancak koronavirüsün ilk zamanları tüm dünya için zor geçti ve birçok alışkanlık değiştirildi.

Ekonomik anlamda da ülkeleri zora sokan koronavirüs sonrası, maymun çiçeği virüsü patladı.

İlk olarak ay başında İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, hızlı bir şekilde yayılmaya başladı.

Afrika kökenli olan virüs İspanya'da 21 kişide görülürken, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye yayılması, dünyada endişeleri artırıyor.

Görüldüğü ülkeler

Maymun çiçeği virüsü sırasıyla; ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, İsrail ve Avustralya'da görüldü.

İngiltere'de 11 yeni vaka daha tespit edildi. Vaka sayısı 20'ye çıktı. İspanya'da da 14 yeni vakayla toplam sayı 21'i buldu. Avrupa'da toplam vaka sayısı 100'ü aştı.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Maymun çiçeği virüsü öldürür mü, tedavisi var mı

Kongo ve Batı Afrka türü olmak üzere ikiye ayrılan virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunuyor.

Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Vakaların çoğu hafif geçiyor. 14 ile 21 gün arasında iyileşme görülüyor. Ancak bazı Afrika ülkelerinde hayatını kaybeden hastalar olabiliyor.

Henüz bir tedavisi yok ancak çiçek aşılarının bu virüs üzerinde yüzde 85'e kadar etkili olduğu söyleniyor.

Belirtileri

Bu virüsün en önemli belirtileri arasında; yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntı yer alıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlik belirtilerin bazıları olarak kayıtlara geçti.

Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden "acil kodlu" toplantı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Batı ve Orta Afrika'da rastlanan maymun çiçeği virüsü enfeksiyonunun Avrupa'daki doğrulanmış ya da şüpheli vaka sayısının 100'ü aşması üzerine acil toplanma kararı aldı.

Tarihçesi

Tarihte ilk olarak 1958 yılında maymunda bulunan virüs, insanlar arasında ilk defa ise 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kayıtlara geçti.

Kısa süre içerisinde 11 Afrika ülkesine sıçrayan virüs, Afrika'nın dışında ilk olarak 2003 yılında ABD'de görüldü.

Sırasıyla; 2018 yılında İngiltere ve İsrail, 2019 yılında Singapur ve 2021 yılında ABD'de, Afrika'ya seyahat eden bazı kişilerde maymun çiçeğine rastlandı.