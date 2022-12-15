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    McKinseygate skandalı: Macron’un partisinin genel merkezinde arama

    Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın başkent Paris'teki genel merkezi ile ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey & Company’nin ofislerinde arama yaptı.
    • 15.12.2022 - 01:37
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    McKinseygate skandalı: Macron’un partisinin genel merkezinde arama

    Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un galip geldiği 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yürütülen kampanyaların yasadışı finanse edildiğine dair iddiaların ardından Ulusal Mali Savcılık Ofisi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Macron’un partisi Rönesans’ın başkent Paris’teki genel merkezi ile ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey & Company’nin ofislerinde arama yaptığı bildirildi.

    Signor: "Savcılarla işbirliği yapacağız"

    AA'nın haberine göre; Rönesans Parti Sözcüsü Loic Signor, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Yargının bu konuyu aydınlatmak için özgür ve bağımsız bir şekilde soruşturma yapması normaldir” ifadelerini kullanarak, Rönesans Partisi’nin kampanyalarla ilgili tüm yararlı bilgileri sağlamak için savcılarla işbirliği yapacağını aktardı.

    McKinseygate skandalı: Macron’un partisinin genel merkezinde arama #1

    Kampanyalarla ilgili soruşturma açıldı

    McKinsey & Company ise, "Yetkililerle tam bir işbirliği içinde olduklarını” belirtilerek, ofislerinin arandığını doğruladı. Fransız basının Mckinseygate olarak adlandırdığı skandal ile ilgili "tutarsız kampanya hesapları" ve "muhasebe kalemlerinde usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla 20 Ekim’de, 21 Ekim’de ise bu kampanyalarla ilgili “iltimas” iddiasıyla bir soruşturma daha açılmıştı.

    McKinseygate skandalı: Macron’un partisinin genel merkezinde arama #2

    Sarkoz hapis cezası almıştı

    Öte yandan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yasa dışı finanse ettiği gerekçesiyle Eylül 2021’de 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    McKinseygate skandalı: Macron’un partisinin genel merkezinde arama #3


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