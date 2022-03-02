Medvedev batılı ülkeleri uyardı: Söylediklerinize dikkat edin

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire’in, Rusya’ya "ekonomik savaş açacakları" yönündeki açıklamasına Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev tepki gösterdi.

Le Maire France Info kanalında, Ukrayna’ya karşı açtığı savaş nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulayacaklarını belirterek "Rusya'ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız." ifadesini kullanmıştı.

France Info kanalında Le Maire'in, Rusya’ya karşı yaptırım uygulamakta kararlı olduklarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

"EKONOMİK SAVAŞLAR GERÇEK SAVAŞLARA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Ardından, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Le Maire'in sözlerine tepki göstererek, "Bugün bir Fransız bakan 'Rusya'ya karşı savaş açtıklarını' söylemiş. Beyler söylediklerinize dikkat edin. Ve unutmayın ki insanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür." yorumunda bulundu.

"SAVAŞ İBARESİ GERİLİMİ AZALTMAYA UYGUN DEĞİL"

Liberation gazetesinde yer alan habere göre ise, Le Maire, bu sabah kullandığı "Rusya'ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız." sözlerindeki "savaş" kelimesinin uygun olmadığını ve Ukrayna’daki gerilimi azaltma stratejilerine uymadığını ifade etti.



