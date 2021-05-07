Meghan Markle çocuk kitabı yazdı: 700 bin dolar avans aldı

Markle'ın yazdığı kitap hakkında yapılan yorumlara bir yenisi daha eklendi. Düşes'in 700 bin dolar avans aldığı belirtildi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin olaylarıyla gündemden düşmeyen üyesi Meghan Markle, çıkardığı çocuk kitabıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Çıkardığı baba ve oğlun hikayesini anlatan kitapla ilgili olarak avans konusu gündeme geldi.

"700 DOLAR SADECE BİR KISMI"

Kraliyet uzmanı Angela Levin, Meghan'ın yaptığı anlaşma net olarak bilinmemesine rağmen, 700 doların sadece bir kısmı olduğunu söyledi.





"PARAYI NE YAPACAĞI BİLİNMİYOR"

Angela Levin, "Markle, bu paradan yardım kuruluşlarına bir miktar aktaracak mı yoksa kendisi ve ailesi için mi kullanacak bu bilinmiyor." diye konuştu.

Levin kitap dışında yaptığı açıklamada, çiftin yeni evlerine ve masraflarına da değindi.

"DÜŞES YAZILMASI GÜLÜNÇ"

Levin Markle'ın kitabın kapağında Düşes yazdırmasına da değinerek, "Kraliyet Ailesi'nden ayrılmak istediler, onlardan nefret ediyorlardı, orada kendilerini tuzağa düşürülmüş gibi hissettiler." diyerek Markle'ın kitabın kapağında "Meghan, Duchess of Sussex (Sussex Düşesi Meghan) olarak yazılmasının gülünç" olduğunu söyledi.



