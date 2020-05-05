Meghan Markle ile ilgili bilinmeyenleri kameraman anlattı

Meghan Markle ile ilgili bilinmeyenleri kameraman anlattı

Kraliyet gelininin yetenekli bir oyuncu olduğu, en çok ayaklarını beğenmediğini ortaya çıktı.

Rol aldığı 'Suits' dizisiyle adını duyuran Meghan Markle’ın, daha o dönemlerde kamera arkasında "prenses" diye anıldığı belirtildi.

İddiaların sahibi ise o dizide çalışan kameraman…

Dizinin adını vermek istemeyen kameramanının söylediğine göre Meghan Markle, sete kendisine eşlik eden kalabalık bir ekiple gidiyordu.

YETENEKLİ OYUNCU

Bu ekibin üyelerinin de setteki diğer insanlara bakıp, onlar hakkında konuşup gülüştükleri ileri sürüldü.

Kameramanın belirttiğine göre Markle, aslında bir oyuncu olarak gayet yetenekliydi.

Kameraman, "Onunla çekim yapmak kolaydı. Bir kez ona 'aksiyon' dediğinizde işini nasıl yapacağını gayet iyi bilirdi. Ama kamera kapandıktan sonra hiç de dostane bir insan değildi." dedi.

“PRENS’İ ETKİLEMESİ BENİ ŞAŞIRTTI

Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle ile defalarca çalışan kameraman, Markle'ın kendine güven konusunda sorunlar yaşadığı yorumunu yaparak, "Prens'i etkilemesi beni şaşırttı." diye konuştu.

AYAKLARINDAN NEFRET EDİYOR

Bu arada aynı kameraman, Meghan Markle'ın sette titizlikle uyulmasını istediği bazı kuralları olduğunu da iddia etti. Bunlar arasında en önemlisi de çıplak ayaklarının görüntülenmemesi.

Kameraman, "Meghan ayaklarından nefret ederdi." diye anlattı. Kameraman bu yüzden de ayaklarının çekilmesini istemediğini belirtti.

OPERASYON GEÇİRDİ

Markle, evlendikten sonra Prens Harry ile birlikte çıktığı Yeni Zelanda gezisinde bir etkinlikte ayakkabılarını çıkarmış ve ayak kemiğinden operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

"DİVA GİBİ DAVRANIRDI"

Kameraman, Markle'ın sette pahalı şampanya talep ettiğini ve 'diva gibi' davrandığını da ileri sürdü.