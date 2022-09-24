Meghan Markle, İstanbul hayranı çıktı

Prens Harry’nin eşi ve eski oyuncu Meghan Markle, kendi blog’unda paylaştığı yazıda İstanbul hakkında yazı kaleme aldı. Markle, “Capcanlı bir şehir” dedi.

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri İstanbul…

Megakente aşık olmamak neredeyse imkansız.

Muhteşem tarihi, Boğaz’ı, camileri ve daha birçok görülmesi gereken turistik yerleri olan İstanbul’a Kraliyet gelini Meghan Markle da hayran…

En sevdiği tatil yeri “İstanbul”

Prens Harry’nin eşi ve eski oyuncu Meghan Markle kendi blog’unda bir yazı paylaştı ve İstanbul'u övdü.

Markle, ‘En sevdiği tatil yeri’ olduğunu söylediği İstanbul’un tatlılarıyla ve göz alıcı binalarıyla muhteşem bir yer olduğunu dile getirdi.

“Capcanlı bir şehir”

İstanbul’un hem kolay gidilebilir hem de ucuz olduğunu belirten Markle, megakent için “Capcanlı bir şehir” dedi.

Seyahat tutkunu olduğunu aktaran Markle, İstanbul'da geçirdiği 48 saatin seyahat hedefleri arasında ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Takipçilerine seyahat tavsiyesi verdi

Yazısında seyahat tavsiyelerinde bulunan Meghan Markle, “Kapalı Çarşı'sıyla, keşfedilmeyi bekleyen 3 binden fazla camiiyle, halıları ve baklavasıyla, kültür dolu mahalleleriyle, gidilmesi gereken hamamıyla ve elbette Boğaz'ıyla İstanbul.” ifadelerini kullandı.

“Her saniyesine değer”

Markle, İstanbul'un iki yakasının da aynı derecede canlı olduğunu ve şehirde birçok şeyin bir arada bulunabildiğini ifade etti.

Ziyaretinde Beyoğlu'nda lüks bir otelde kaldığını yazan Sussex Düşesi, lokumu da “Baş döndürücü” diye niteleyerek, “Her saniyesine değer” dedi.