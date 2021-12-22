Meghan Markle, Prens Andrew'in duruşmasına çağrılabilir

Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew'in cinsel saldırı ile suçlandığı davada Meghan Markle'ın da adı geçiyor. Davacının avukatı, Markle'ın olayla ilgili bilgi sahibi olabileceğini belirtti.

Kraliyet gelini Meghan Markle’ın adı, hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in kurbanlarından olduğunu ileri süren Virginia Roberts Giuffre’nin Prens Andrew’a açtığı cinsel saldırı davasında geçiyor.

Cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein'i suçlayan isimlerden biri olan Virginia Roberts Giuffre, 2001 yılında Epstein tarafından Londra'ya götürüldüğünü ve “Prens Andrew ile ilişkiye zorlandığını” söylemişti.

‘GERÇEĞİ ANLATABİLİR’

Giuffre’nin avukatı David Boies, Daily Beast gazetesine konuşarak, Meghan Markle’ın ‘gerçeği anlatacak’ kişiler arasında yer aldığını dile getirdi.

Boies, Markle’ın ABD’de yaşaması nedeniyle mahkemeye çıkabileceğini aktardı.

KESİN KARAR YOK

Avukat ayrıca, Düşes’in Kraliçe’nin üçüncü çocuğu Prens Andrew ile yakın arkadaşlığı olduğu, bundan dolayı onun ne yaptığı konusunda bilgi sahibi olabileceğini söyledi.

“Markle’ın Andrew ile eski arkadaşlığı nedeniyle çok önemli bilgilere sahip olabilir” diyen Boies, Markle’ı mahkemeye tanık olarak davet etmeyi planladıklarını ancak henüz kesin karar vermediklerini de ekledi.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

38 yaşındaki Virginia Roberts Giuffre, Jeffery Epstein’in kurduğu fuhuş ağı nedeniyle 2001 yılında, henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını iddia ediyor.

Prens Andrew ise bugüne kadar hakkında çıkan suçlamaları reddetti. Mahkeme, 4 Ocak’taki duruşmada Prens Andrew’in savunmasını istedi.

İngiltere’de bulunan Andrew’in ifadesinin video konferans yoluyla alınması bekleniyor.

KRALİÇE DURUŞMAYA KATILMAYACAK

Andrew’in iki kızının annesi olan eski eşi Sarah Ferguson’un da duruşmaya çağrılması gündemde.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in ise yaşından dolayı duruşmaya çağrılmayacağı düşünülüyor.

‘SUÇLAMALAR KANUNSUZ’

ABD'de hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan Prensi Andrew'un avukatı, müvekkili hakkındaki suçlamaları "temelsiz, desteksiz ve muhtemelen de kanunsuz” olarak nitelendirmişti.

Prensin avukatı Andrew Brettler, yapılan ön duruşma toplantısında, 2009 yılında Virginia Giuffre ve Jeffrey Epstein arasında yapılan bir uzlaşma anlaşmasına gönderme yaparak Prens Andrew'un herhangi bir yükümlülük altına alınamayacağını savunmuştu.

İNANDIRICI BULUNMADI

Prens Andrew, 2019 yılında BBC'nin Newsnight programında hakkında çıkan iddiaları reddetmiş, ancak kamuoyu tarafından inandırıcı bulunmamıştı.