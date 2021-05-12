Meghan Markle, verdiği röportajdan sonra ilk kez ekrana çıktı

Meghan Markle yaptığı konuşmada kadın haklarına değinerek, evsiz ve hamile kadınlar yararına çalışan bir vakfa bağışta bulundu.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin 'olaylı' çocuğu olarak gösterilen Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, Oprah'a verdiği röportaj ile çok konuşulmuştu.

İngiltere'den ayrılarak yeni bir hayata başlayan çift, açıklamalarıyla uzun süre gündemi meşgul etti. Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan Markle, yeniden ekrana çıktı.

KAMPANYA BAŞKANLIĞI YAPTI

Meghan Markle ve Prens Harry, koronavirüsün yayılmasına karşı dünya çapında aşılamaya destek olmak amacıyla Foo Fighters, Jennifer Lopez gibi aktörlerin yer aldığı bir konserde kampanya başkanlığı yaptı.





ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ

Video formatında, 8 Mayıs'ta çevrimiçi olarak gerçekleşen Vax Live izleyicilerine hitap eden Meghan, kırmızı ve çicekli bir elbise tercih etti. Giydiği elbise ile dikkati çekerken, hamile hali ile ilgi odağı oldu.

"KADINLARA ÖNCELİK VERİLMELİ"

Meghan Markle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Geçen yıl,tüm toplulukların koronavirüsle savaşmak için kahramanca bir araya geldiğini gördük. Bu gece toplandık çünkü ilerideki ışığı görüyoruz. Ama her birimiz kendi yolumuzu bulmalıyız. Vax Live kampanyasının başkanı olarak kocam ve ben iyileşmemizin, herkesin sağlığına, güvenliğine ve başarısına özellikle de bu pandemiden en çok etkilenen kadınlara öncelik verilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz."





"5.5 MİLYON KADIN İŞİNİ KAYBETTİ"

Salgının başlangıcından bu yana ABD'de 5,5 milyon kadının işini kaybettiğini ve 47 milyon kadının yoksulluğun eşiğinde olduğunu sözlerine ekleyen Markle "Ancak, her ülkeye ve her kıtaya aşı götürmek için birlikte çalışırsak, adil dağılım konusunda ısrar edersek aşılar ve uygun fiyatlar mümkün olabilir. İşte o zaman tam bir iyileşmeye başlayabiliriz"

BAĞIŞ YAPTILAR

Harvest Home adlı kurum Instagram sayfasında "Prens Harry ve Meghan Markle'ın kurduğu Archewell Vakfı'nın bir temizlik ürünleri firmasının da desteğiyle kendilerine bebek bezi, temizlik malzemeleri ve hamile ya da çocuklu kadınların ihtiyaç duyacağı diğer ürünleri bağışladığını" duyurdu.



