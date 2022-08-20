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    Mehmet Öz: Pensilvanyalılar nereli olduğunuza bakmıyor

    Türk doktor, ikametgah eleştirilerine yanıt verdi. Babasının göçmen olarak geldiğini söyleyen Öz, "Gördüğüm dünya, Pensilvanya değerleriyle ilgili" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 16:19
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    Mehmet Öz: Pensilvanyalılar nereli olduğunuza bakmıyor

    Kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD Senatosu'na seçilebilmek için Cumhuriyetçi Parti'den aday oldu.

    2020 yılına kadar New Jersey'de yaşayan ve Pensilvanya'dan aday olan Öz, bu konuda eleştirilerle karşılaşıyor.

    "Bir Pensilvanyalı, ikametgah ile ilgilenmez"

    Tartışmalara yanıt veren Öz, "Pensilvanyalılar nereli olduğunuza değil, neyi temsil ettiğinize bakıyor. Ortalama bir Pensilvanyalı, ikametgah ile ilgilenmez." dedi.

    "Babam göçmen olarak geldi"

    Newsweek'in haberine göre, Öz, "Eğer merak ediyorsanız, göçmen olarak gelen babam, bizi Philadelphia'nın güneyine yerleştirdi. Philadelphia'da tıp fakültesine ve işletme okuluna gittim, karımla tanıştım ve evlendim." ifadelerini kullandı.

    Adaylığı, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen Türk cerrah, "Gördüğüm dünya, daha çok Pensilvanya değerlerine dayanıyor." diye ekledi.

    Mehmet Öz: Pensilvanyalılar nereli olduğunuza bakmıyor #1

    Kasımda Kongre ara seçimi yapılacak

    Kasım 2022 ara seçiminde ABD'liler, Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gidecek.

    AA'nın aktardığına göre, Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pensilvanyaeyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.

    Trump destekliyor

    ABD'nin eski lideri Trump, 7 Mayıs'ta, Öz’ün adaylığına destek için Pensilvanya'da düzenlenen mitinge katılmıştı.


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