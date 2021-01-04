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    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde gıda ve kıyafet yardımı yaptı

    Türk askeri, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.
    • AA
    • 04.01.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 16:06
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    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde gıda ve kıyafet yardımı yaptı

    Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli çocuklara gıda ve kışlık kıyafet dağıttı.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan askerler AFAD koordinatörlüğünde dağıtım gerçekleştirdi.

    TÜRK ASKERİ YARDIM ELİNİ UZATTI

    Türk askeri, çocuklara 75 gıda paketi, 200 hırka, 250 çocuk montu, 250 plastik çocuk botu ve 1500 bebek bezinin dağıtımını gerçekleştirdi.

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde gıda ve kıyafet yardımı yaptı #1

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde gıda ve kıyafet yardımı yaptı #2

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde gıda ve kıyafet yardımı yaptı #3

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde gıda ve kıyafet yardımı yaptı #4

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