Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye temin etti

Aziziye meskun mahalinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye hediye edildi.

Mehmetçik, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye hediye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

AZİZİYE'DE YAŞLI KADINA TEKERLİKLİ SANDALYE TEMİN EDİLDİ

"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yardımına koşmaya devam ediyor. Aziziye meskun mahalinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye temin edilerek hediye edildi."

Mehmetçik Suriye'de yardıma koşmaya devam ediyor ViDEO