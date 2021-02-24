Mehmetçik Yunanistan'ın geri ittiği göçmenleri donmaktan kurtardı

Yunanistan tarafından sınırdan geri gönderilen 26 göçmen, donmak üzereyken hudut birliklerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Yunanistan'ın, göçmenlere yönelik sert politikaları devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri’nin Rahmanca Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 26 düzensiz göçmen, Yunanistan tarafından geri gönderildi.

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede çaresiz bırakılan göçmenler, donma tehlikesi geçirdi.

GÖÇMENLERİ MEHMETÇİK KURTARDI

Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıkta bekleyen göçmenlerin tespit edilmesi üzerine, hudut birlikleri yardıma koştu.

AFAD ile koordineli bir şekilde kurtarılan 26 göçmen, Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.