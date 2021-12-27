Mehmetçik'in terörden temizlediği Rasulayn'da Noel kutlaması

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn'da Hristiyanlar, Süryani Ortodoks Kilisesi'nde, İsa Peygamberin doğduğu gün kabul edilen “Noel”i kutladı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye’nin Rasulayn şehrindeki MartUma Resul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde, SMO'nun katkılarıyla ayin düzenlendi.

Mardin'den gelen Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, kız ve erkek grupları Süryanice ve Arapça dualar okudu, birlik ve beraberlik için dua edildi, ilahiler seslendirildi.

“SAVAŞLARIN BİTMESİNİ, YERİNE DE BARIŞIN TESİS EDİLMESİNİ DİLİYORUM”

Rasulayn'daki ve bütün dünyadaki Hristiyanların “Noel”ini kutlayan Huda Cürüs, SMO komutanlarından Seyf Ebu Bekir'in evlerine “Noel” dolayısıyla düzenlediği ziyaretten ötürü çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Suriye halkının üzerine savaştan dolayı düşen ateşin bir an evvel sönmesini dileyen Rasulaynlı Jörjet Kerküş de “SMO komutanının ziyaretinden mutlu oldum. Sizler mutlu oldukça ben de mutlu olurum. Ülkemizde ve dünyadaki savaşların bitmesini, yerine de barışın tesis edilmesini diliyorum.” dedi.

“DİNİ BAYRAMLARIMIZI ÖZGÜRCE KUTLUYORUZ”

Ziyad Melki ise Rasulayn'daki Hristiyanların Noel'ini kutlayarak, “Rasulayn’da kimse bize kendi fikirlerini dayatmıyor. Dini bayramlarımızı özgürce yaşıyor ve kutluyoruz.” diye konuştu.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Barış Pınarı bölgesinde Rasulayn ilçesindeki Süryani kardeşlerinin bayram mutluluğunu paylaşmak için ziyaret geçekleştirdiğini söyledi.

ONARIM VE BAKIM SÜRÜYOR

Mustafa, Harekat sonrası Suriye Geçici Hükümeti ve SMO olarak ibadet yerlerini muhafaza etmeye, terör örgütünün tahrip ettiği yerlerin onarım ve bakımını yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Mustafa, Suriye'de bütün Hristiyanların “Noel”ini kutladı.