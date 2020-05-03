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    Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım eli

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara eğitim yardımı yapıldığını belirtti.
    • AA
    • 03.05.2020 - 14:17
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    Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım eli

    Mehmetçik, insani yardımlarıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Kafr Nasih İlköğretim Okulu öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımı yapıldığı bildirildi.

    MEHMETÇİK, ÇOCUKLARIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRÜYOR

    MSB'nin sosyal medya hesaplarından, Kafr Nasih İlköğretim Okulu öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımına ilişkin paylaşımda, "Mazlumlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla tüm dünyaya örnek olan kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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