Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na ‘KBRN’ kalkanı

FIFA 2022 Dünya Kupası için Katar'ın başkenti Doha'daki askeri üsse konuşlanan KBRN savunma bölüğü, her türlü kimyasal, biyolojik, ve nükleer saldırıya müdahale için 24 saat görev yapıyor.

Katar hükümeti, dost ve müttefik ülkelerden, silahlı kuvvetlere ait unsurlarla FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonun güvenliğine katkıda bulunmalarını talep etti.

Katar Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlamak üzere Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Katar’da

Yerli ve milli imkanlarla üretilen MİLGEM TCG Burgazada'nın yanı sıra Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ), bomba arama ve dronsavar timlerinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, FIFA 2022 Dünya Kupası için hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerenin Genel Kurul'da kabulünün ardından yola çıkan TCG Burgazada, FIFA 2022 Dünya Kupası kapsamında Katar'da görevine başladı.

Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu

Organizasyonun güvenliğinin sağlanması maksadıyla hayata geçirilen Birleşik Müşterek Görev Kuvveti, oluşturulan koordinasyon merkezinden sevk ve idare edilecek.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasındaki FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları da önemli görev üstlendi.

24 saat görevde

Katar'ın başkenti Doha'daki askeri üsse konuşlanan KBRN savunma bölüğü, envanterindeki ekipmanlarla her türlü kimyasal, biyolojik, ve nükleer saldırıya müdahale için 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Alanında uzman, her türlü imkan ve kabiliyete sahip savunma bölüğü, olası bir acil durum karşısında alınabilecek önlemlere karşı hazırlanan çeşitli senaryoları da sürekli çalışıyor.

Özellikle siviller korunacak

AA’nın haberine göre Mehmetçik, turnuva süresince özellikle sivillerin KBRN kirliliğinden korunması ve arındırılması için görev yapacak.