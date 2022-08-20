Mekke ve Medine'de sağanak etkili oldu

Mekke ve Medine'de sağanak etkili oldu

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde sağanak etkisini gösterdi. Mekke'de ise yüzlerce kişi yağmur altında tavaf etti.

Suudi Arabistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de etkili oldu.

Yollar sular altında kaldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Medine'deki birçok yolun sular altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.





Yağış altında tavaf ettiler

İHA'nın haberine göre, sağanak yağışın etkili olduğu Mekke'de de yüzlerce Müslüman yağmur altında tavaf etti.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halka olumsuz hava koşullarından dolayı meydana gelebilecek kazalara ve ani sellere karşı önlem almaları ve alçak yerlerden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.



