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    Mekke ve Medine'de sağanak etkili oldu

    Suudi Arabistan'ın Medine kentinde sağanak etkisini gösterdi. Mekke'de ise yüzlerce kişi yağmur altında tavaf etti.
    • 20.08.2022 - 03:55
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    Mekke ve Medine'de sağanak etkili oldu

    Suudi Arabistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de etkili oldu.

    Yollar sular altında kaldı

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Medine'deki birçok yolun sular altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

    Mekke ve Medine de sağanak etkili oldu #1

    Yağış altında tavaf ettiler

    İHA'nın haberine göre, sağanak yağışın etkili olduğu Mekke'de de yüzlerce Müslüman yağmur altında tavaf etti.

    Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halka olumsuz hava koşullarından dolayı meydana gelebilecek kazalara ve ani sellere karşı önlem almaları ve alçak yerlerden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

    Mekke ve Medine de sağanak etkili oldu #2

    Mekke ve Medine de sağanak etkili oldu #3

    Mekke ve Medine de sağanak etkili oldu #4

    Mekke ve Medine de sağanak etkili oldu #5


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