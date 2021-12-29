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    Mekke'de şiddetli yağış etkili oldu

    Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde 2 gündür devam eden şiddetli yağmur Mescid-i Haram'ı etkisi altına aldı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 23:40
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    Mekke'de şiddetli yağış etkili oldu

    Suudi Arabistan’ın Mekke şehri, şiddetli yağışa teslim oldu. 2 gündür devam eden şiddetli yağış, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ı etkisi altına aldı.

    ANİ SELLERE KARŞI UYARI YAPILDI

    Yoğun yağışa rağmen Kabe’yi tavaf edenler, ibadetlerine devam etti. Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, vatandaşlara kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları, yağışların yol açacağı ani sellerden etkilenmemeleri için önlem almaları, alçak yerlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

    Mekke de şiddetli yağış etkili oldu #1

    Mekke de şiddetli yağış etkili oldu #2

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