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Mekke'ye gelen umreciler, 8 ay sonra Kabe'de ilk tavafı yaptı

Mekke'ye gelen umreciler, 8 ay sonra Kabe'de ilk tavafı yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretlerin yasak olduğu Kabe'de, üç günlük karantinanın ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesi tavaflarını yaptı.