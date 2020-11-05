Dolar
8.4346
0.1555%
Euro
9.9983
1.1994%
Altın
1926.92
1.1596%
Borsa
1183.09
1.3223%
G. Altın
522.704
1.3284%
Bitcoin
126660.12
7.007%
EXEN Coin
12.32
-0.32%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    Mekke'ye gelen umreciler, 8 ay sonra Kabe'de ilk tavafı yaptı

    Mekke'ye gelen umreciler, 8 ay sonra Kabe'de ilk tavafı yaptı

    Koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretlerin yasak olduğu Kabe'de, üç günlük karantinanın ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesi tavaflarını yaptı.
    • AA
    • 05.11.2020 - 05:29
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 09:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından, ülke dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra Kabe'de tavaf yaptı.

    KARANTİNADAN TAVAFA

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülke dışından gelen umrecilerin ihrama girerek Kabe'de tavaf yapmak için karantina merkezlerinden ayrıldığı ve tavaflarını gerçekleştirdiği belirtildi.

    Mekke ye gelen umreciler, 8 ay sonra Kabe de ilk tavafı yaptı #1

    8 AY SONRA İLK TAVAF

    Suudi Arabistan, nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesinin 1 Kasım'da ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

    Mekke ye gelen umreciler, 8 ay sonra Kabe de ilk tavafı yaptı #2

    Mekke ye gelen umreciler, 8 ay sonra Kabe de ilk tavafı yaptı #3

    Mekke ye gelen umreciler, 8 ay sonra Kabe de ilk tavafı yaptı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir