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- Mekke'ye gelen umreciler, 8 ay sonra Kabe'de ilk tavafı yaptı
Mekke'ye gelen umreciler, 8 ay sonra Kabe'de ilk tavafı yaptı
Koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretlerin yasak olduğu Kabe'de, üç günlük karantinanın ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesi tavaflarını yaptı.
- AA
- 05.11.2020 - 05:29
- Güncelleme : 05.11.2020 - 09:30
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından, ülke dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra Kabe'de tavaf yaptı.
KARANTİNADAN TAVAFA
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülke dışından gelen umrecilerin ihrama girerek Kabe'de tavaf yapmak için karantina merkezlerinden ayrıldığı ve tavaflarını gerçekleştirdiği belirtildi.
8 AY SONRA İLK TAVAF
Suudi Arabistan, nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesinin 1 Kasım'da ülkeye ulaştığını duyurmuştu.