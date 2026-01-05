Meksika: ABD müdahalesi hiçbir zaman demokrasi getirmedi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Hidalgo eyaletinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MÜDAHALE HİÇBİR ZAMAN DEMOKRASİ GETİRMEDİ, REFAH VEYA KALICI İSTİKRARA DA YOL AÇMADI"

Sheinbaum, ülkesinin dış müdahalelere karşı olduğunu belirterek şöyle dedi:

“ABD hükümetinin doğrudan müdahalesiyle Başkan Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulması ile can kayıplarına yol açan Venezuela'daki son olaylar göz önüne alındığında, Meksika bir ilkeyi yeniden teyit etmektedir. Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı”

"İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ, BOYUN EĞMEYE VE MÜDAHALEYE DEĞİL"

Yalnızca halkların geleceklerini tayin etme hakkı bulunduğunu kaydeden Sheinbaum, doğal kaynaklar ve yönetim biçimini seçme konusundaki hakkın da halklara ait olduğunu söyledi.

ABD ile çalıştıklarını dile getiren Sheinbaum, “İş birliğine açığız, boyun eğmeye ve müdahaleye değil” diye konuştu.