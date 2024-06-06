Meksika: ABD'den sınır dışı edilen göçmenler, kendi ülkelerine gönderilmeli Devlet Başkanı Obrador, göçmenlere iyi davrandıklarını söyledi. Diğer taraftan "Neden doğrudan gönderilmelerine ilişkin bir anlaşma olmasın?" diye sordu.

AA

Meksika, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme konusunda ABD ile iş birliği yapmayı hedefliyor.

Kuzey Amerika ülkesinin Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD’nin Meksikalı olmayan göçmenleri sınır dışı etme kararı alması durumunda, bu kişilerin Meksika’ya değil doğrudan vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesini sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Obrador, ABD'de, Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesinin imzalanmasını değerlendirdi.

"Hepsine çok iyi davranıyoruz ama..."

ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin Meksika'ya gönderilmesi konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını belirten Obrador, şu ifadeleri kullandı:

Bu konuda bizim bir sorunumuz yok. Hepsine çok iyi davranıyoruz ama neden doğrudan gönderilmelerine ilişkin bir anlaşma olmasın?

Biden'ın imzaladığı kararname

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Haziran'da ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkati çekici adımını atmıştı.

Kararnamede, günlük geçişin 2 bin 500 olan üst limitinin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulması ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesi öngörülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)