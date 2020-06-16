Meksika da ABD'nin Venezuela'ya ambargosunu delecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Venezuela'nın istemesi halinde bu ülkeye akaryakıt satmaya hazır olduklarını bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Güney Amerika ülkelerinin ağır ekonomik ambargolarına maruz kalan Venezuela'ya insani gerekçelerle akaryakıt satabileceklerini söyledi.

"İNSANİ İHTİYAÇLAR İÇİN GÖNDERECEĞİZ"

Venezuela hükümetinin kendilerinden akaryakıt satışı için herhangi bir talepte bulunmadığını belirten Obrador, "Bizden benzin talebinde bulunmaları halinde bunu insani bir ihtiyaç olarak değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

"MEKSİKA, BAĞIMSIZ BİR ÜLKEDİR"

Obrador, ABD'nin mali ve ticari yaptırımlar uygulama olasılığına da değinerek, "Bizi başka ülkelerin siyasi işlerine karıştırmayın, halkların kendi kaderini tayin hakkı vardır. Meksika kararlarını kendisi alan egemen ve bağımsız bir ülkedir." dedi.

İRAN, VENEZUELA'YA 5 TANKER GÖNDERMİŞTİ

Dünyada en çok petrol rezervine sahip ülkelerden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine Tahran yönetimi ülkeye beş akaryakıt tankeri göndermişti.