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    Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu

    Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, canlı yayında AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 18:47
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    Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu

    AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşı hakkında kan pıhtılaşması şüpheleri devam ediyor.

    CANLI YAYINDA ASTRAZENECA AŞISININ İLK DOZUNU VURDURDU

    Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısının ardından canlı yayında AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdı.

    "FAYDALARI, RİSKLERİNDEN DAHA AĞIR BASIYOR"

    67 yaşındaki Obrador, AstraZeneca aşının Meksika’nın aşılama stratejisinin temel ayaklarından biri olan düşük maliyet politikasını karşıladığını ve aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirtti. Aşı olmadan önce tüm yaşlı yetişkinleri aşılarını yaptırmaya teşvik etmek istediğini belirten Obrador, “Riski, tehlikesi ve ciddi yan etkisi olmadığından eminiz” dedi.Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu #1

    "ACITMADI, ŞU ANDA KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

    Obrador, hükümetinin dünya çapında yürütülen aşı çalışmalarını takip ettiğini ifade etti. Obrador, aşıyı aldıktan sonra 20 dakika oturacağını belirterek, "Acıtmadı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu #2

    MEKSİKA'DA 30 YAŞ ALTI İÇİN ASTRAZENECA KULLANILMAMASI TAVSİYESİ EDİLMİŞTİ

    Meksika sağlık düzenleyicisi, bu ayın başlarında, iki doz halinde uygulanan AstraZeneca aşısının kullanımını sınırlamayı planlamadığını, ancak İngiltere’nin aşı danışma komitesinden gelen bilgileri araştırdığını belirtmişti. Komite, mümkün olduğu durumlarda ise 30 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca yerine alternatif aşı uygulanmasını tavsiye etmişti.Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu #3

    ÜLKEDE 60 YAŞ ÜZERİ 4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

    126 milyondan fazla nüfusu sahip Meksika’da, çoğu 60 yaşın üzerindeki 4 milyondan fazla kişi Covid-19’a karşı tamamen aşılandı.

    Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu #4

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