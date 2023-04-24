Meksika Devlet Başkanı Obrador yeniden koronavirüse yakalandı Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un 3’üncü kez Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İHA

Geçtiğimiz senelerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Ülkemizde etkisini yitirmiş olsa da bazı ülkelerde salgın devam ediyor..

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 3’üncü kez Kovid-19’a yakalandı.

Meksika Devlet Başkanı 3'üncü kez yakalandı

Meksika İçişleri Bakanı Adan Augusto yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Obrador'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını aktararak, Devlet Başkanlığı Konutunda tedavi altına alındığını ve karantinada olduğunu bildirdi.

Kalp krizi iddiaları yalanlandı

Obrador'un soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterdiğini ifade eden Augusto, Obrador'un kalp krizi geçirdiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Diario de Yucatan gazetesi, Obrador'un Yucatan Yarımadası'na yaptığı bir gezi sırasında kalp krizi geçirdiğini iddia etmişti.

Obrador, 2013'te kalp krizi geçirmişti.