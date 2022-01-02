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    Meksika Devlet Başkanı Obrador'un heykelini yıktılar

    Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un heykeli açıldıktan bir kaç gün sonra yıkılarak kafası koparıldı.
    • İHA
    • 02.01.2022 - 22:35
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 23:04
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    Meksika Devlet Başkanı Obrador'un heykelini yıktılar

    Meksika’nın Altamulco şehrinde geçtiğimiz sene 29 Aralık’ta açılışı yapılan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un heykeli, dün yıkılmış ve kafası koparılmış halde bulundu.

    AÇILDIKTAN 3 GÜN SONRA TAHRİP EDİLDİ

    Açıldıktan sadece 3 gün sonra tahrip edilen heykel için yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken, olayın sorumlusu olan kişi ya da kişilerin kimlikleri de henüz tespit edilemedi.

    Meksika Devlet Başkanı Obrador un heykelini yıktılar #1

    "HEYKELİM YAPILMASIN, ADIM VERİLMESİN" DEMİŞTİ

    Olayla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Obrador daha önce yaptığı konuşmasında, kendi heykelinin yapılmasını istemediğini, adının cadde, okul veya hastane gibi yerlere verilmesine karşı olduğunu ifade etmişti.

    Meksika Devlet Başkanı Obrador un heykelini yıktılar #2

    BELEDİYE BAŞKANI İSTEDİ, HEYKELİ YAPILDI

    Altamulco Belediye Başkanı Roberto Tellez Monroy’un isteği üzerine hazırlanan 180 santimetre uzunluğundaki taş heykel 58 bin Pesoya (2 bin 830 dolar) mal olurken, Monroy görevdeki son günü olan 29 Aralık’ta heykelin açılışını gerçekleştirmişti.

    Meksika Devlet Başkanı Obrador un heykelini yıktılar #3


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