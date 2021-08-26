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    Meksika Donanması'na ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü

    Meksika'nın Hidalgo eyaletinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 00:33
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    Meksika Donanması'na ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü

    Meksikan’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Agua Blanca de Iturbide şehrinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü.

    DÜŞEN HELİKOPTER KEŞİF UÇUŞUNDAYDI

    Helikopterde, Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros ile birlikte 20 kişi bulunduğu ve helikopterin keşif uçuşundan döndüğü belirtildi.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirilirken, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

    Meksika Donanması na ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü #1

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