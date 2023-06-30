Meksika kavruluyor! Aşırı sıcaklar 112 can aldı Son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi. Bu yıl beklenen 4 sıcak hava dalgasından 3'ü geride kaldı.

İHA

Yaz sıcaklıkları etkisini göstermeye başladı.

Dünyanın birçok noktasında da hakim olan güneşli hava, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Meksika'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine seyrediyor.

112 kişi hayatını kaybetti

Son haftalarda giderek artan sıcaklık derecesi, can kayıplarına yol açtı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının ülkenin bazı bölgelerinde 50 santigrat dereceye yaklaşması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 112’ye yükseldi.

Ölümlerin çoğunun 18-24 Haziran arasında, diğerlerinin ise önceki haftalarda yaşandığı belirtildi.

En çok ölüm 64 ile kuzeydeki Nuevo Leon eyaletinde kayda geçti. Tamaulipas'ta 19, Veracruz ise 15 ölüm kaydedildi.

3'ü gitti 1'i kaldı

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi'ne (SMN) göre bu yıl için tahmin edilen 4 sıcak hava dalgasından 3'ü geride kaldı.

İlk sıcak hava dalgasının 1-10 Nisan, ikinci sıcak hava dalgasının 3-12 Mayıs, üçüncü sıcak hava dalgasının ise 1-22 Haziran arasında etkili olduğu aktarıldı.