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    Meksika, Kolomb öncesi tarihi eserlerin mezatı nedeniyle Fransa'yı protesto etti

    Paris'te yapılması planlanan, Kolomb öncesi uygarlıklara ait 39 heykel ve eser için kurulacak mezat nedeni ile Meksika hükümeti harekete geçti. Meksika, Fransa'ya protesto notası verdi.
    • AA
    • 03.02.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:37
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    Meksika, Kolomb öncesi tarihi eserlerin mezatı nedeniyle Fransa'yı protesto etti

    Fransa, Paris'te Kristof Kolomb öncesi uygarlıklara ait 39 heykel ve tarihi eser için mezat düzenlemeye karar verdi.

    Fransa'nın bu kararından rahatsızlık duyan Meksika'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

    Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü Başkanı Diego Prieto Hernandez, söz konusu eserlerin satışının ve ihracının yasa dışı olduğunu, diplomatik notanın yanı sıra adli şikayet başvurusunda da bulunacaklarını bildirdi.

    "YAĞMAYI KABUL ETMİYORUZ"

    Hernandez, "Meselemiz Fransa'yla veya Fransız hükümetiyle değil, kültürel mirasın ticarileştirilmemesiyle ilgili. Meksika hükümeti, ulusal mirasının yağmalanmasını ve yasa dışı satışını kabul etmiyor, etmeyecek." ifadelerini kullandı.

    1972'DE YASAKLANDI

    Meksika'da, 1972'de çıkarılan yasayla Kolomb öncesi uygarlıklara ait eserlerin ihracı ve satışı yasaklanmıştı.

    Meksika, Kolomb öncesi tarihi eserlerin mezatı nedeniyle Fransa yı protesto etti #1

    DAHA ÖNCE ENGEL OLUNAMADI

    Meksika hükümeti, 2019'da Fransa'da başka bir müzayede evinin 120 parça eseri açık artırmayla satmasını engellemek üzere girişimde bulunmuş, ancak başarılı olamamıştı.

    ANTİK ESERLER SATILACAK

    Christie's Müzayede Evi'nin Paris şubesi, 9 Şubat'ta düzenleyeceği mezatta Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını keşfinden önceki uygarlıklara ait 39 tarihi eseri satışa çıkaracağını duyurmuştu.

    Eserler arasında başkent Meksiko'nun kuzeyindeki Teotihuacan antik kentinde bulunan 1500 yıllık bir taş maske ve Meksika'nın güney eyaletlerinde yerleşik kadim Totonaco uygarlığından kalma bir tanrıça heykeli bulunuyor.

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