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Meksika Körfezi'nde helikopter düştü: 1 ölü

Meksika Körfezi'nde helikopter düştü: 1 ölü

Meksika Körfezi'nde düşen helikopterdeki bir kişi hayatını kaybetti, yaralı halde kurtarılan 2 kişi ise sağlık merkezine sevk edildi. Kazanının nedenine ilişkin de henüz resmi açıklama yapılmadı.