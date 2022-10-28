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    Meksika Körfezi'nde helikopter düştü: 1 ölü

    Meksika Körfezi'nde düşen helikopterdeki bir kişi hayatını kaybetti, yaralı halde kurtarılan 2 kişi ise sağlık merkezine sevk edildi. Kazanının nedenine ilişkin de henüz resmi açıklama yapılmadı.
    • 28.10.2022 - 08:47
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    Meksika Körfezi'nde helikopter düştü: 1 ölü

    ABD'nin Meksika Körfezi kıyısında yer alan Louisiana eyaletindeki Morgan City'nin yaklaşık 72 kilometre açıklarında helikopter düştü.

    ABD Sahil Güvenliği, dün yerel saatle 18.30 sıralarında yaşanan kazanın ardından kurtarma görevlilerinin ihbar üzerine olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

    Suyun üzerinde ters döndü

    Suyun üzerinde ters dönmüş şekilde bulunan helikopterde yapılan kurtarma operasyonu kapsamında mürettebattaki 3 kişiden 2'si New Orleans'taki bir sağlık merkezine gönderildi.

    Batan helikopterde bir kişinin de cansız bedeni bulundu.

    Kazanın nedeni henüz belli değil

    İHA'nın haberine göre mürettebatın kimlikleri açıklanmadı.

    Kazanının nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, soruşturma başlatıldı.

    Meksika Körfezi nde helikopter düştü: 1 ölü #1

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