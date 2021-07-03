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    Meksika Körfezi’nde petrol boru hattında patlama

    Devlet petrol şirketine ait denizin 78 metre derinliğindeki bir sualtı boru hattında sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 03:02
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 04:07
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    Meksika Körfezi’nde petrol boru hattında patlama

    Meksika’nın devlet petrol şirketi Pemex’in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı.

    Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında sabahın erken saatlerinde denizaltı hattındaki vanada patlama ve petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıktı.

    10 SAATTİR YANIYOR

    Yangın yaklaşık 10 saattir kontrol altına alınamazken, yangın söndürme çalışmaları 3 söndürme gemisi tarafından yürütülüyor.

    Yangının yaklaşık 400 metre yakında bulunan Ku Sierra platformuna sıçraması önlenmeye çalışılıyor.

    Meksika Körfezi’nde petrol boru hattında patlama VİDEO

    DALGIÇLAR GÖNDERİLECEK

    Yetkililer, suyun 78 metre altındaki vanayı tamir etmek ve kapatmak için dalgıçlar gönderileceğini belirtti. Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

    Yangın sonrasında okyanus yüzeyinde devasa bir ateş topunu andıran, “ateş gözü” olarak adlandırılan görüntü Pemex işçileri tarafından kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

    Meksika Körfezi’nde petrol boru hattında patlama #1

    Meksika Körfezi’nde petrol boru hattında patlama #2

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