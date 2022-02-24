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    Meksika ve Ekvador'dan Rusya'ya kınama

    Meksika ve Ekvador devlet başkanları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin diplomatik çözüm çağrısında bulundu.
    • AA
    • 24.02.2022 - 22:01
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    Meksika ve Ekvador'dan Rusya'ya kınama

    Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısında, her zaman barıştan yana olduklarını belirterek, "Savaş ve işgal olmaması için diyalog yolunu teşvik etmeye devam edeceğiz. Meksika her zaman barıştan ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünden yana bir ülkedir, bu bir dış politika ilkesidir." ifadesini kullandı.

    "MEKSİKA BARIŞTAN YANADIR"

    Öte yandan Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da Twitter hesabındaki açıklamasında, Ukrayna'da bulunan Meksika vatandaşlarının durumlarının iyi ve büyükelçiliklerinin vatandaşlarla iletişim halinde olduğunu belirtti.

    Meksika ve Ekvador dan Rusya ya kınama #1

    EKVADOR'DAN RUSYA'YA KINAMA

    Devlet Başkanı Guillermo Lasso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini kaydederek, Rusya'nın askeri müdahalesini kınadı.

    "Masum hayatlar tehlikede" diyen Lasso, "Silahlı saldırganlık, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerini ve özellikle anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini ihlal eder. Tarafları uluslararası hukuka uymaya ve sivillerin güvenliğini ve ihtiyaçlarını sağlamaya çağırıyoruz. Ukrayna'da bulunan 700'den fazla Ekvadorluya destek sağlamak için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Meksika ve Ekvador dan Rusya ya kınama #2


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