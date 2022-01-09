Meksika'nın Monterrey şehrinin ardından Guadalajara şehrinde de 1 ay içinde ikinci gök taşı görüldü.

Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara’da gök taşı görüldü.

Guadalajara Üniversitesi Astronomi ve Meteoroloji Enstitüsü Profesörü Gerardo Ramos tarafından gökyüzünde yanarak süzülen cismin gök taşı olduğu doğrulanarak, gök taşının yeryüzüne düşmeden önce sürtünme nedeniyle tamamen parçalandığı belirtildi.

YAKLAŞIK 40 SANTİMETRE ÇAPINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Ramos, yaptığı hesaplamalarla gök taşının saniyede 40 kilometre (saatte 144 bin kilometre) hızla ilerlediğini ve yaklaşık 40 santimetre çapında olduğu sonucuna ulaştığını ifade etti.

Ramos, gök taşı olayının sıklıkla yaşandığına dikkat çekerek, her gün tonlarca taşın uzaydan dünyamıza ulaştığını ancak bunların hepsini çıplak gözle görmemizin mümkün olmadığını açıklayarak, gündüz gökyüzünün çok parlak olması nedeniyle gök taşlarının daha çok gece fark edilebileceğini belirtti.

Meksika'da 1 ay içinde ikinci gök taşı görüldü VİDEO

DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Meksika’da en son 23 Aralık günü Monterrey şehrinde bir gök taşı görülmüş, alevler içinde gökyüzünde süzülen gök taşı çevredekiler tarafından kayıt altına alınmıştı.