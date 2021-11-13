Meksika'da 2 kadını arabaya kilitleyip yaktılar

Guanajuato eyaletinde bir grup silahlı çete, 2 kadını aracın bagajına kilitledi. Aracın olduğu yere not bırakarak, ateşe veren zanlılar henüz bulunamadı.

Meksika’da organize suç grubunun yaptıkları ülke gündemine oturdu.

Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehri kan donduran kadın cinayetiyle sarsıldı. Kartel mensubu olduğu iddia edilen bir grup silahlı saldırgan, 2 kadını siyah bir aracın bagajına kilitledi.

KADINLARI BAGAJA KİTLEDİKLERİ ARACI YAKTILAR

Saldırganlar daha sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi. Çevredeki kişiler yanan aracı fark ederek durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ve bagajı açtıklarında kısmen kömürleşmiş 2 kadının cansız bedenine ulaştı.

ARACI YAKTIKTAN SONRA NOT BIRAKTILAR

Aracı ateşe verdikten sonra kaçan silahlı kişiler tarafından olay yerine tehdit içerikli bir de not bırakıldı. Suçluların yazdıkları notta Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli’nin adını kullandığı görüldü.Guanajuato eyaleti başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ZANLILAR HENÜZ YAKALANAMADI

Ulusal Muhafızlar olaydan hemen sonra şehirde zanlıları aramaya başladı ancak zanlılar henüz yakalanamadı.Guanajuato Eyaleti Valisi Diego Sinhue Rodriguez olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde şiddetin arttığını vurgularken, güvenlik için helikopter uçuşlarının ve polis devriyelerinin artırıldığını belirtti.