Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
639.225
-1.86%
BTXN Coin
21.68
2.02%
7ºC
İstanbul
Açık 7 C

    Meksika'da 2 kadını arabaya kilitleyip yaktılar

    Guanajuato eyaletinde bir grup silahlı çete, 2 kadını aracın bagajına kilitledi. Aracın olduğu yere not bırakarak, ateşe veren zanlılar henüz bulunamadı.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 04:29
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 04:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika'da 2 kadını arabaya kilitleyip yaktılar

    Meksika’da organize suç grubunun yaptıkları ülke gündemine oturdu.

    Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehri kan donduran kadın cinayetiyle sarsıldı. Kartel mensubu olduğu iddia edilen bir grup silahlı saldırgan, 2 kadını siyah bir aracın bagajına kilitledi.

    Meksika da 2 kadını arabaya kilitleyip yaktılar #1

    KADINLARI BAGAJA KİTLEDİKLERİ ARACI YAKTILAR

    Saldırganlar daha sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi. Çevredeki kişiler yanan aracı fark ederek durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ve bagajı açtıklarında kısmen kömürleşmiş 2 kadının cansız bedenine ulaştı.

    Meksika da 2 kadını arabaya kilitleyip yaktılar #2

    ARACI YAKTIKTAN SONRA NOT BIRAKTILAR

    Aracı ateşe verdikten sonra kaçan silahlı kişiler tarafından olay yerine tehdit içerikli bir de not bırakıldı. Suçluların yazdıkları notta Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli’nin adını kullandığı görüldü.Guanajuato eyaleti başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Meksika da 2 kadını arabaya kilitleyip yaktılar #3

    ZANLILAR HENÜZ YAKALANAMADI

    Ulusal Muhafızlar olaydan hemen sonra şehirde zanlıları aramaya başladı ancak zanlılar henüz yakalanamadı.Guanajuato Eyaleti Valisi Diego Sinhue Rodriguez olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde şiddetin arttığını vurgularken, güvenlik için helikopter uçuşlarının ve polis devriyelerinin artırıldığını belirtti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir