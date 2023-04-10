Meksika'da 3 katlı binanın devrilme anları Meksika'da yamaçta bulunan binanın heyelan sonrası takla attığı anlar kameralara yansıdı.

İHA

Meksika’nın Tijuana şehrinde yaşanan olayda, yamaçta bulunan binanın, 2 hafta önce etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki heyelanın ardından güvenlik amacıyla boşatıldığı aktarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 katlı binanın devrildiği anlar ise çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Denetleme isteği

Mağdur olan vatandaşlar, inşaat şirketlerini ve denetlemeyi yapan görevlileri suçlayarak yetkililerden yardım istedi.

Tijuana şehri yerel yöneticileri ise, olayın kapsamlı olarak araştırıldığını bildirdi.