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    Meksika'da 3 kişiyi öldüren facia: Uçak, marketin üzerine düştü

    Guerrero eyaletinden havalanan uçak, kalkışından 1 saat sonra Morelos eyaletindeki marketin üzerine çakıldı. Kazada 3 kişi ölürken 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 09:26
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    Meksika'da 3 kişiyi öldüren facia: Uçak, marketin üzerine düştü

    Meksika’nın Morelos eyaletindeki Temixco şehrinde büyük gürültüyle birlikte facia yaşandı.

    Guerrero eyaletinden havalanan çift motorlu Beechraft King Air 90 tipi bir küçük uçak, kalkışından 1 saat sonra süpermarketin üzerine çakıldı.

    MARKETİN ORTASINA KADAR GİRDİ

    Düşen uçağın enkazı, tek katlı bir yapı olan süpermarketin duvarını yıkarak içeri kadar girdi.

    Meksika'da 3 kişiyi öldüren facia: Uçak, marketin üzerine düştü VİDEO

    FACİADA 3 ÖLDÜ 5 YARALI

    Morelos Sivil Savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.

    Yetkililer, 1’i uçakta yolculuk eden diğer 4’ü ise süpermarketin müşterisi olan toplam 5 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

    Meksika da 3 kişiyi öldüren facia: Uçak, marketin üzerine düştü #1

    PİLOT, YARDIMCI PİLOT VE YOLCU CAN VERDİ

    Kazada hayatını kaybedenlerin, uçağın pilotu 47 yaşındaki Mauricio, 34 yaşındaki yardımcı pilot Paulina ve 46 yaşındaki yolcu Alejandra olduğu aktarıldı.

    KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Morelos Başsavcılığı ise olayla ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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