Guerrero eyaletinden havalanan uçak, kalkışından 1 saat sonra Morelos eyaletindeki marketin üzerine çakıldı. Kazada 3 kişi ölürken 5 kişi yaralandı.

Meksika’nın Morelos eyaletindeki Temixco şehrinde büyük gürültüyle birlikte facia yaşandı.

Guerrero eyaletinden havalanan çift motorlu Beechraft King Air 90 tipi bir küçük uçak, kalkışından 1 saat sonra süpermarketin üzerine çakıldı.

MARKETİN ORTASINA KADAR GİRDİ

Düşen uçağın enkazı, tek katlı bir yapı olan süpermarketin duvarını yıkarak içeri kadar girdi.

Meksika'da 3 kişiyi öldüren facia: Uçak, marketin üzerine düştü VİDEO



FACİADA 3 ÖLDÜ 5 YARALI

Morelos Sivil Savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.

Yetkililer, 1’i uçakta yolculuk eden diğer 4’ü ise süpermarketin müşterisi olan toplam 5 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

PİLOT, YARDIMCI PİLOT VE YOLCU CAN VERDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin, uçağın pilotu 47 yaşındaki Mauricio, 34 yaşındaki yardımcı pilot Paulina ve 46 yaşındaki yolcu Alejandra olduğu aktarıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Morelos Başsavcılığı ise olayla ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.









































