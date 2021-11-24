Marketin önünde bekleyen adamın uğradığı saldırı kameraya yansıdı. Vali Alfaro, saldırıya tepki gösterirken dört genç serbest bırakıldı.

Meksika'da kaldırımda duran 55 yaşındaki adam, bir anda saldırının hedefi oldu.

Guadalajara şehrinde yaşanan olayda, dört gençten biri, marketin önünde bekleyen Vicente adlı adama yumruk attı.

BİR ANDA SALDIRIYA UĞRADI

Yüzüne aldığı ilk darbede neye uğradığını şaşıran adam, ardından peş peşe yumruklarla yere yığıldı.

Yaşları 14 ila 15 arasında değişen çocuklar, Jalisco Eyalet Başsavcılığı'nda ifade verirken, Vicente hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YUMRUKLU SALDIRI ANI KAMERADA

Vali Enrique Alfaro, saldırıyı kınayarak gençleri adama saldırmaya ve videoyu sosyal medyada paylaşmaya neyin sebep olduğunu sordu. Yumruklu saldırı anı, saniye saniye kaydedildi.

Meksika'da 55 yaşındaki adama yumruklu saldırı ViDEO

Meksika yasaları nedeniyle dört genç tutuklanmazken, ebeveynlerinin gözetiminde serbest bırakıldı.

Mail'in haberine göre, söz konusu saldırganlar suçlu bulunursa, toplum hizmeti yapmak ya da mağdurla parasal anlaşmaya varmak zorunda kalabilir.