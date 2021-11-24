Euro
14.0942
-2.38%
Dolar
12.5722
-1.84%
Altın
730.77
-1.05%
Borsa
1.826
2.3%
Bitcoin
716.830
5.42%
BTXN Coin
27.20
30.76%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Meksika'da 55 yaşındaki adama yumruklu saldırı

    Marketin önünde bekleyen adamın uğradığı saldırı kameraya yansıdı. Vali Alfaro, saldırıya tepki gösterirken dört genç serbest bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 11:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika'da 55 yaşındaki adama yumruklu saldırı

    Meksika'da kaldırımda duran 55 yaşındaki adam, bir anda saldırının hedefi oldu.

    Guadalajara şehrinde yaşanan olayda, dört gençten biri, marketin önünde bekleyen Vicente adlı adama yumruk attı.

    BİR ANDA SALDIRIYA UĞRADI

    Yüzüne aldığı ilk darbede neye uğradığını şaşıran adam, ardından peş peşe yumruklarla yere yığıldı.

    Yaşları 14 ila 15 arasında değişen çocuklar, Jalisco Eyalet Başsavcılığı'nda ifade verirken, Vicente hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    YUMRUKLU SALDIRI ANI KAMERADA

    Vali Enrique Alfaro, saldırıyı kınayarak gençleri adama saldırmaya ve videoyu sosyal medyada paylaşmaya neyin sebep olduğunu sordu. Yumruklu saldırı anı, saniye saniye kaydedildi.

    Meksika'da 55 yaşındaki adama yumruklu saldırı ViDEO

    Meksika yasaları nedeniyle dört genç tutuklanmazken, ebeveynlerinin gözetiminde serbest bırakıldı.

    Mail'in haberine göre, söz konusu saldırganlar suçlu bulunursa, toplum hizmeti yapmak ya da mağdurla parasal anlaşmaya varmak zorunda kalabilir.

    Meksika da 55 yaşındaki adama yumruklu saldırı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir