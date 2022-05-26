Meksika’da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Meksika'da gerçekleşen depremi Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) açıkladı.

Depremin büyüklüğü 5,8

Sevis'in verdiği bilgiye göre merkez üssü Oaxaca eyaletindeki La Crucecita kentinin 44 kilometre kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliğinin ise 10 kilometre olduğu aktarıldı.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

AA'nın haberine göre, Sivil Koruma Birimleri ve Ulusal Acil Durum Komitesinin (CNE), sarsıntıya ilişkin değerlendirme yapmak üzere iletişime geçtiği bilgisi paylaşıldı.