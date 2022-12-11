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- Meksika'da 7 kişi okul bahçesinde infaz edildi
Meksika'da 7 kişi okul bahçesinde infaz edildi
Bir mahalledeki evlere baskın yapıldı, alınan 7 kişi okul bahçesinde başından vurularak infaz edildi. Bölgede geniş çaplı araştırma başladı.
- 11.12.2022 - 09:34
Meksika'nın Guerrero eyaleti Coyuca de Catalan kasabası El Durazno Mahallesi'ndeki evlere baskın yapıldı.
7 kişiyi okul bahçesinde infaz ettiler
Yetkililer, evlerde arama yapan silahlı kişilerin, çıkardıkları 7 kişiyi bir ilkokulun bahçesinde başından vurarak öldürdüğünü belirtti.
Bir çocuk ağır yaralandı
Öte yandan, saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki bir çocuğun da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Soruşturma açıldı
AA’nın haberine göre Eyalet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.