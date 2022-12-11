Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.300
0.18%
BTXN Coin
4.83
-3.20%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Meksika'da 7 kişi okul bahçesinde infaz edildi

    Bir mahalledeki evlere baskın yapıldı, alınan 7 kişi okul bahçesinde başından vurularak infaz edildi. Bölgede geniş çaplı araştırma başladı.
    • 11.12.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika'da 7 kişi okul bahçesinde infaz edildi

    Meksika'nın Guerrero eyaleti Coyuca de Catalan kasabası El Durazno Mahallesi'ndeki evlere baskın yapıldı.

    7 kişiyi okul bahçesinde infaz ettiler

    Yetkililer, evlerde arama yapan silahlı kişilerin, çıkardıkları 7 kişiyi bir ilkokulun bahçesinde başından vurarak öldürdüğünü belirtti.

    Bir çocuk ağır yaralandı

    Öte yandan, saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki bir çocuğun da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Soruşturma açıldı

    AA’nın haberine göre Eyalet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.


    Iğdır'da şehit için ödenen parayla cami ve Kur'an kursu yaptırdlar
    Gündem

    Iğdır'da şehit için ödenen parayla cami ve Kur'an kursu yaptırdlar

    Hangi kara yolunda çalışma var?
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var?

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir