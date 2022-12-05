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    Meksika’da 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

    Meksika’da günlerdir kayıp olan 8 aylık hamile kadının öldürülerek bebeğinin çalındığı ortaya çıktı.
    • 05.12.2022 - 23:10
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    Meksika’da 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

    Meksika’nın Nuevo Leon eyaletine bağlı Escobedo şehrinde 26 Kasım günü cep telefonu uygulamasıyla çağırdığı taksiye bindikten sonra ortadan kaybolan 19 yaşındaki 8 aylık hamile kadının günler sonra cansız bedenine ulaşıldı.

    8 aylık hamileydi

    Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 8 aylık hamile olan Martha adlı genç kadının cesedinin öldürülen bir başka kadının cesediyle birlikte bir depoda bulunduğu bildirildi.

    Meksika’da 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar #1

    Kadını öldürüp bebeğini çaldılar

    Martha'nın bebeğinin çalındığını ve kendisinin boğularak öldürüldüğünü açıklayan Başsavcılık, öldürülen diğer kadının ise takside Martha’ya eşlik eden Claudia adlı 34 yaşındaki arkadaşı olduğunu belirtti.

    Meksika’da 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar #2

    Çalınan bebek aranıyor

    İHA'nın haberine göre, çalınan bebeğin akıbeti henüz bilinmezken, Başsavcılık olayla ilgili soruşturmanın kadın cinayeti çerçevesinde yürütüldüğünü ve çalınan bebeğin arandığını bildirdi.

    Meksika’da 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar #3


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