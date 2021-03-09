Meksika'da 8 Mart yürüyüşünde 15'i kadın polis 19 kişi yaralandı

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş sırasında olay çıktı.

Başkent Meksiko'da toplanan çoğunluğu kadın binlerce kişi, cinsiyet eşitsizliğini ve kadın cinayetlerini protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

POLİS BARİYERLERİNİ TEKMELEDİLER

Göstericilerden bazılarının polise objeler fırlatması ve etraftaki çitleri ve polis bariyerlerini tekmelemesi sonrası kalabalığa müdahale edildi.

15'İ POLİS 19 KİŞİ YARALANDI

Çıkan olaylarda 15 kadın polis ile 4 sivil yaralandı.

4 GAZETECİ DE SALDIRIYA UĞRADI

Öte yandan olayları görüntüleyen 4 gazeteci de saldırıya uğradı. Polis, eylemcileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtırken, bazı göstericiler ise gözaltına alındı.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.