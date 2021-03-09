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    Meksika'da 8 Mart yürüyüşünde 15'i kadın polis 19 kişi yaralandı

    Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş sırasında olay çıktı.
    • AA
    • 09.03.2021 - 05:09
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 05:33
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    Meksika'da 8 Mart yürüyüşünde 15'i kadın polis 19 kişi yaralandı

    Başkent Meksiko'da toplanan çoğunluğu kadın binlerce kişi, cinsiyet eşitsizliğini ve kadın cinayetlerini protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

    POLİS BARİYERLERİNİ TEKMELEDİLER

    Göstericilerden bazılarının polise objeler fırlatması ve etraftaki çitleri ve polis bariyerlerini tekmelemesi sonrası kalabalığa müdahale edildi.

    Meksika da 8 Mart yürüyüşünde 15 i kadın polis 19 kişi yaralandı #1

    15'İ POLİS 19 KİŞİ YARALANDI

    Çıkan olaylarda 15 kadın polis ile 4 sivil yaralandı.

    Meksika da 8 Mart yürüyüşünde 15 i kadın polis 19 kişi yaralandı #2

    4 GAZETECİ DE SALDIRIYA UĞRADI

    Öte yandan olayları görüntüleyen 4 gazeteci de saldırıya uğradı. Polis, eylemcileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtırken, bazı göstericiler ise gözaltına alındı.

    Meksika da 8 Mart yürüyüşünde 15 i kadın polis 19 kişi yaralandı #3

    Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

    Meksika da 8 Mart yürüyüşünde 15 i kadın polis 19 kişi yaralandı #4

    Meksika da 8 Mart yürüyüşünde 15 i kadın polis 19 kişi yaralandı #5

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