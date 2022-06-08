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Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı

Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı

Cuernavaca kentinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil 25 kişi yaralandı.