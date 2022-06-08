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- Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı
Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı
Cuernavaca kentinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil 25 kişi yaralandı.
- 08.06.2022 - 01:42
- Güncelleme : 08.06.2022 - 01:43
Meksika’nın Cuernavaca şehrindeki Porfirio Daz Parkı'nda açılışı yapılan asma köprü insanların geçiş yaptığı sırada koptu.
Yüksekten düşen 25 kişi yaralandı
Köprü üzerinden bulunanlar metrelerce yüksekten yere çakılırken, Cuernavaca Belediye başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.
2 kişinin vücudunda kırıklar oluştu
İHA'nın haberine göre, yaralılardan 8’i ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salgado’nun eşi de dahil 2 kişinin vücudunda ciddi kırıkların tespit edildiği bildirildi.
Kaza anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.
Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı - Video